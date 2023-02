Senso unico alternato a Griante a partire da domani pomeriggio. Dalle 15 sarà in funzione il semaforo intelligente. Il tratto interessato è lungo circa 120 metri. Già da ieri iniziate le operazioni per l’allestimento del cantiere lungo la Statale Regina. I lavori, nell’ambito della realizzazione della variante della Tremezzina, si spostano dunque a Griante dove sarà realizzato lo svincolo nord della nuova arteria. Per consentire le operazioni in sicurezza, sarà necessaria la limitazione al traffico.

Il sindaco Ortelli chiede i movieri

Pietro Ortelli, sindaco del paese che conta poco meno di 600 abitanti, non nasconde la preoccupazione. “Stamattina – spiega – ho contattato la prefettura e l’amministrazione provinciale perché vorrei che domani all’accensione del semaforo e poi nel weekend fosse prevista la presenza dei movieri, almeno nelle ore di punta per capire l’impatto sul traffico”. “Mi sembra utile anche per capire come muoverci poi nelle prossime settimane”. Aggiunge il sindaco.

Nel tratto interessato i veicoli dovranno procedere a una velocità massima di 30 chilometri orari. L’ordinanza dell’Anas che istituisce il senso unico alternato prevede, infatti, che il provvedimento resti in vigore per oltre 4 mesi, esattamente fino al 15 giugno prossimo. Qualche timore per le possibili conseguenze sul traffico è giustificato dato l’avvicinarsi della bella stagione.

“Domani anche io andrò a constatare la situazione – spiega ancora Ortelli – Non sono un tecnico ma i movieri almeno all’inizio potranno aiutare la viabilità. Dopo questo primo weekend avremo il fine settimana di carnevale e ci sarà un discreto movimento. Dobbiamo vedere come va per capire le reali necessità. Il sindaco ricorda anche quanto accaduto di recente a Brienno con un semaforo privo di sensori e conseguenti code.

Infine una riflessione sulle settimane a venire. “Mi hanno anticipato che per il weekend di Pasqua il senso unico alternato dovrebbe essere sospeso per agevolare i flussi turistici – conclude – sarà un test in previsione dei ponti di primavera”.