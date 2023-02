Elezioni regionali in Lombardia, centrodestra verso la vittoria con la riconferma del governatore uscente Attilio Fontana. Al momento le sezioni scrutinate sono 1256 su 9.254. Il governatore lombardo è al 56,41%. La coalizione di centrosinistra con Pierfrancesco Majorino è al 32,86. Letizia Moratti invece è al 9,19. Si ferma all’1,54 Mara Ghidorzi.

“L’orgoglio per il lavoro svolto, la responsabilità per la fiducia avuta: GRAZIE LOMBARDIA!”, è il commento sui social di Attilio Fontana. “Una vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa” ha sottolineato Fontana nella prima conferenza stampa post elezioni, trasmessa in diretta da Espansione Tv. “L’aspetto che deve indurre a qualche riflessione è stato l’astensionismo. E’ un problema e finora si è fatto troppo poco: ci vorrà attenzione per capirne le cause e per coinvolgere di più i cittadini nelle scelte che verranno fatte. Ora si inizia a guardare al futuro: è un futuro con grandi nubi e lo dovremo affrontare con grande determinazione con l’impegno e la volontà che ci ha fatto andare avanti fino ad oggi. Sono sicuro che riusciremo a mantenere la regione ai livelli che le competono”.