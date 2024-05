Troppi cantieri a Como, sospeso il progetto per la realizzazione del posteggio nell’area ex Stecav di Como. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Rapinese spiegando che in questo momento la priorità resta il maxi parcheggio in Ticosa con la definizione del nuovo piano economico di Acinque, la multiutility che nei mesi scorsi ha presentato il progetto di riqualificazione dell’area.

“In questo momento abbiamo troppi cantieri aperti in città – ha detto il sindaco Alessandro Rapinese – L’idea di aprirne un altro ora non è possibile. Occorre invece concentrarsi su grandi questioni come il progetto per il parcheggio nell’area Ticosa”. Il riferimento è ai lavori che a breve dovrebbero aprisi su strade e marciapiedi cittadini, slittato a causa del maltempo.

Sospeso dunque temporaneamente il progetto per la creazione di nuovi posti auto nell’ex Stecav. Il progetto prevedeva la realizzazione di un autosilo da 500 posti auto, rispetto ai 350 inizialmente ipotizzati. Il piano era stato affidato dal Comune a Como Servizi Urbani, società che si occupa dei parcheggi in città. Lo scorso anno inoltre era arrivato il via libera da parte della Soprintendenza per i futuri lavori nella zona.

Ora come detto la questione resta in sospeso, pronta eventualmente a essere ripresa una volta che la questione Ticosa verrà avviata. Su quest’ultima questione l’amministrazione cittadina è in attesa del nuovo piano economico-finanziario per la realizzazione del progetto che Acinque dovrebbe inviare nelle prossime settimane.