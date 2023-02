In casa aveva, nascosti in un barattolo, 118 grammi di eroina, un coltello, una baionetta, tre telefoni cellulari. All’arrivo dei carabinieri di Porlezza, in un’abitazione di Corrido, si è barricato in casa nel tentativo di disfarsi della droga ma non ce l’ha fatta. I militari sono entrati dalla finestra, lo hanno trovato con un coltello in mano ma sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Si tratta di un 37enne dominicano. I carabinieri insieme con l’unità cinofila della guardia di finanza di Ponte Chiasso erano andati a svolgere una perquisizione nell’immobile di un uomo già noto come consumatore di stupefacenti ma all’interno hanno trovato il 37enne finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale.



Nell’abitazione, come detto, oltre all’eroina sono state trovare le armi. Quando i carabinieri lo hanno raggiunto ha opposto resistenza e in mano aveva un coltello. E’ risultato già noto alle forze dell’ordine. Oggi il direttissimo in tribunale a Como, arresto convalidato andrà in carcere.