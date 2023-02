Spacca il finestrino dell’auto parcheggiata e ruba due orologi e un profumo. È accaduto ieri pomeriggio a Ponte Chiasso nella zona di via Ceresola dove sono intervenuti i poliziotti delle volanti di Como. Allertati per una lite tra due uomini. Un rumeno 33enne e un marocchino del 20enne. Il primo accusava il secondo del furto perché, dopo aver trovato il finestrino dell’auto rotto, tramite alcune immagini della videosorveglianza, era riuscito a riconoscerlo e a fermarlo. Voleva indietro quanto gli era stato sottratto. Per tutta risposta ha ricevuto un pugno in pieno volto.

Gli agenti arrivati poco dopo perché chiamati da una donna di passaggio, hanno poi trovato nello zaino del 20enne la refurtiva insieme con tre telefoni cellulari, due portachiavi, il telecomando di un cancello elettrico. Il giovane marocchino è stato indagato per furto aggravato e ricettazione. Era in possesso di un permesso rilasciato dalle autorità elvetiche agli asilanti. E’ stato accompagnato al posto di polizia di frontiera per la riammissione.