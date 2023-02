Lavori fino al 31 marzo in via Cecilio a Como. Come annunciato, sono scattate oggi le chiusure e deviazioni necessarie per il rifacimento dei sottoservizi in vista della realizzazione di una nuova struttura commerciale. Il cantiere, in una zona in cui il traffico è già abitualmente molto intenso, diventa un’ulteriore ostacolo per la viabilità, soprattutto nelle ore di punta.

La situazione diventerà ancora più critica a partire dall’inizio del mese di marzo. Sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, dopo la sospensione programmata per le festività natalizie, riprenderanno infatti le attività di ammodernamento nelle gallerie. Cantieri che richiederanno nuovi provvedimenti di limitazione al traffico.

Il cantiere in via Cecilio proseguirà per oltre un mese, fino al 31 marzo. Le limitazioni viabilistiche prevedono la chiusura al traffico e il senso unico di marcia nel tratto da via Di Vittorio a via Pasquale Paoli.

Sulla via interessata è chiusa la corsia di marcia normalmente destinata al traffico proveniente da Lazzago verso via Paoli. Il traffico in discesa da Lazzago verso via Paoli viene invece deviato sulla corsia di marcia solitamente destinata al traffico in salita. Il percorso alternativo prevede di deviare in via Pasta, via Cecilio e la direttrice via Giussani e ancora via Palma e via Di Vittorio.