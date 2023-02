Il ministro per lo Sport Andrea Abodi sarà a Cantù domenica 26 febbraio. Inaugurerà la nuova sede di Cantù Next e di Pallacanestro Cantù, in via Como 216, alla presenza delle autorità e delle società sportive della città.

I soci di Cantù Next avranno poi la possibilità di incontrare il ministro per approfondire gli avanzamenti progettuali e gli sviluppi autorizzativi della nuova Arena. L’iter del palazzetto era iniziato nel 2019 proprio grazie al sostegno e alla consulenza dell’Istituto per il Credito Sportivo, allora presieduto proprio da Abodi.

A distanza di quattro anni la procedura si può ritenere conclusa. E’ il primo esempio in Italia di parternariato pubblico-privato attivato con la Legge Stadi ad arrivare all’indizione del bando di gara. La visita del ministro rappresenta dunque un’importante occasione di confronto su quanto è stato realizzato.

Alle 11 di domenica è in programma poi il convegno “La Nuova Arena: un’opportunità per il territorio”, nella “Sala Giovanni Zampese” della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù.