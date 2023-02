L’assemblea della Lega B ha preso una serie di decisioni che riguardano le date dell’attuale campionato e la prossima stagione. Il torneo 2023-204 prenderà il via il 19 agosto.

Per quanto riguarda gli spareggi che andranno a chiudere l’attuale campionato, ecco le date.

Playoff

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – (6ª vs 7ª)

Sabato 27 maggio 2023 – (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Martedì 30 maggio 2023 – (5ª o 8ª vs 4ª)

Venerdì 2 giugno 2023 – (3ª vs 6ª o 7ª)

Sabato 3 giugno 2023 – (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023

Domenica 11 giugno 2023

Playout

Gara di andata Giovedì 25 maggio 2023 – (17ª vs 16ª)

Gara di ritorno Giovedì 1 giugno 2023 – (16ª vs 17ª)

Il Como torna in campo sabato prossimo allo stadio Sinigaglia alle ore 14 contro il Cosenza. Per la gara con i calabresi è stato designato l’arbitro Matteo Gualtieri di Asti.