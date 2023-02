Una serata a ritmo di musica: dall’ambient, alla classica, fino al dj set. Numerosi giovani artisti e musicisti comaschi animeranno le sale del Teatro Sociale e il palcoscenico. L’appuntamento è per sabato, 25 febbraio con THEATRICAL – discover through music.

SFM s.r.l. torna al Teatro Sociale di Como con una nuova serata dedicata ai diversi generi musicali.

Una serata divisa in due parti

La serata sarà divisa in due parti.

La prima dalle ore 20.30 alle 21.30 sarà dedicata al percorso nelle diverse stanze con i vari generi musicali, ciascuna accompagnata da attività create appositamente per l’occasione. Tra i musicisti che si esibiranno avremo nella “stanza classica” Caterina Mastai, Giulia Ramella, Vittoria Fava, Stefania Butti. La stanza elettronica sarà a cura di Beatfreak events, mentre l’ambient sarà in mano ai GEMIX. Nelle varie sale saranno esposte opere d’arte a cura di giovani artisti come Kristina Zani, Giada Comi, Lorenzo Martucci, Evelina Maralla, Martina Legovic, Gabriele Gasparini, Gianluca Moretti. Mentre altri si esibiranno live, come Chiara Gaffuri e Stefano Benigna.

Un’occasione, per chi non voglia fermarsi fino a tarda notte, per vivere il Teatro in un nuovo modo. Sale al buio con esperienze sensoriali, concertini strumentali, live paintings, e molto altro accompagneranno la musica presente nei luoghi.

La seconda parte della serata, invece, inizierà alle 22.00. Dopo la visione delle sale il cuore dell’evento avrà luogo sul palcoscenico del Teatro dove si terrà un insolito dj set dalle 23:30 circa fino alle 2.00 di notte. A far pubblicare il pubblico ci penseranno i dj Farenight, Max Marano e Gio Pasi.

Sarà quindi possibile acquistare un biglietto per assistere solo alla prima parte dell’evento oppure un biglietto complessivo fino a fine serata.

SFM s.r.l., abbreviazione dal dialetto comasco Se Fémm, è una società formata da under25 che lavora sul territorio comasco nell’ambito di eventi da più di un anno.