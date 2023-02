La serie B torna in campo con il turno infrasettimanale, valido come 27esima giornata. Il Como sarà impegnato a Perugia mercoledì alle 20.30. I lariani sono reduci dalla vittoria interna per 5-1 contro il Cosenza. Gli umbri nell’ultimo turno hanno invece perso a Pisa.

Nel Como mancherà il cipriota Nicholas Ioannou, squalificato per un turno. Assente anche Daniele Baselli, che si è infortunato nella gara contro i calabresi. Da valutare le condizioni dell’attaccante Alberto Cerri, che ha saltato la sfida con il Cosenza per un problema alla schiena. Due assenti per squalifica nel Perugia, l’ex Tiago Casasola e Christian Kouan. Arbitra Daniele Perenzoni di Rovereto.

I lariani si sono allenati questa mattina allo stadio Sinigaglia. Poi la partenza per il centro federale di Coverciano, dove soggiorneranno prima del match allo stadio Renato Curi. Un impianto dedicato ad un ex di entrambe le squadre: Curi ha militato nel Como nella stagione 1973-1974, poi si è trasferito al Perugia. La sua morte, in campo, per un arresto cardiaco, il 30 ottobre del 1977.

Il 27esimo turno di serie B scatterà domani alle 20.30 con le partite Cosenza-Reggina, Palermo-Ternana e Parma-Pisa.

Renato Curi con la maglia del Como

La targa dedicata a Renato Curi allo stadio di Perugia