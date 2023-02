Edicola di Sagnino, domani la riapertura. E’ prevista per mercoledì 1 marzo – alle 10 – l’inaugurazione della nuova edicola nel quartiere. Dopo la mobilitazione delle famiglie e la raccolta delle firme poi consegnate in Comune a fine gennaio, ora la struttura è pronta a riaprire mettendo fine – si spera una volta per tutte – ai disagi per i cittadini, costretti a spostarsi a Tavernola, Monte Olimpino e Ponte Chiasso per acquistare un quotidiano.

A firmare la petizione contro la chiusura dell’ultima edicola di Sagnino sono state oltre 200 persone. “Siamo soddisfatti – aveva dichiarato nei giorni scorsi il promotore della petizione, Vittorio Mottola – Grazie alla mobilitazione delle famiglie e alle firme raccolte, siamo riusciti ad accelerare la riapertura dell’edicola in piazzetta, che ci hanno assicurato potrà restare aperta tutto il giorno e tornare a offrire un servizio al quartiere”.

Tutto è nato dalla chiusura dell’ultima edicola esistente in zona, all’interno di un supermercato. La soluzione è stata poi trovata con il titolare dell’edicola situata in piazzetta a Sagnino, chiusa ormai da anni per la mancanza di alcuni interventi di messa a norma. A inizio febbraio il proprietario della struttura aveva dato la propria disponibilità per la vendita dei giornali al mattino. Il servizio – come detto – ripartirà domani.

“Siamo riusciti a intervenire in tempi rapidi e trovare una soluzione – ha spiegato l’assessore al Commercio di Palazzo Cernezzi, Michele Cappelletti – Soddisfatti per aver riconsegnato l’edicola ai residenti”.