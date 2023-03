Lavori sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. La ripresa del cantiere nella galleria San Fermo, annunciata a partire da lunedì, non è ancora entrata nel vivo. Le restrizioni comunicate da Autostrade non sono quindi ancora scattate, anche se sono state avviate le attività per la segnaletica e la predisposizione dei lavori.

Dalle 22 alle 5 di questa sera in direzione di Lainate sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in modo da consentire l’installazione dello scambio di carreggiata che, secondo le nuove comunicazioni di Autostrade, dovrebbe scattare da domani, giovedì 2 marzo.

Gli interventi questa volta riguardano la galleria San Fermo Nord. Per tutta la durata del cantiere nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana al confine con la Svizzera viene istituita una deviazione di carreggiata. Questo per gli utenti provenienti da Lainate e diretti verso il confine di Stato. Sarà garantito il transito su una corsia in entrambi i sensi di marcia.

Stop dei lavori entro la festività della Pentecoste

“Le attività – precisa Autostrade – come da cronoprogramma concordato con le istituzioni territoriali, proseguiranno in continuità per concludersi entro la festività della Pentecoste. In quella data verrà ripristinata la piena fruibilità del tratto, per agevolare anche gli spostamenti estivi degli utenti”.

Le prossime chiusure notturne

Annunciate infine ulteriori chiusure notturne in autostrada dalle 22 di oggi alle 5 di domani e nelle tre notti di venerdì 3, sabato 4, domenica 5 marzo. Sempre nella fascia oraria 22:00-5:00. Saranno chiusi il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso e il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.