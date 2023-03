Infortunio sul lavoro a Inverigo, è accaduto ieri sera intorno alle 23 in via Risorgimento. Un operaio di 36 anni – per cause ancora da chiarire – è rimasto incastrato con un braccio in un macchinario. L’uomo lavora in una ditta che si occupa di produzione e lavorazione di materiale in gomma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco intervenuti con due squadre assieme ai soccorsi. Il 36enne è stato trasportato in codice rosso – massima gravità – all’ospedale di Circolo di Varese.