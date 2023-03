L’incantevole suono dell’arpa celtica e il profumo di un banchetto di prodotti locali ha accolto i visitatori arrivati a piedi al Castel Baradello. Oggi si è aperta infatti ufficialmente la nuova stagione del Parco Regione Spina Verde e di uno dei monumenti simbolo della città.

SlowLake Como, concessionaria per le attività turistiche ed educative del Parco (operativa dal 2017) ha presentato il programma del 2023, anno in cui si colloca il bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio. Al via quindi numerosi eventi e progetti come “Un parco da Vivere” e “Castello Live!” che metteranno al centro “natura e uomo”. Le proposte al Castel Baradello saranno eterogenee per soddisfare interessi e passioni diverse. Per i bambini non mancheranno i laboratori educativi per vivere la visita immersi nella storia del territorio. Ad aprile, partirà la seconda stagione con lo Slow Food Day e a seguire gli incontri dei Cafè Philo dove dare libero sfogo alle riflessioni. A giugno e luglio, due altri appuntamenti per mettersi in gioco immersi nella natura e cioè le masterclass di yoga e meditazione.

Tutti i sabati, le domeniche e i festivi dalle 9.30 alle 18 il 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 torna dunque aperto e vistabile anche la sera con il tour notturno con partenza da Piazza Camerlata.