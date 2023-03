Vigili del fuoco impegnati in serata, poco prima delle 21, per un intervento di soccorso urgente in Mariano Comense. In via Matteotti è scoppiato un incendio in un appartamento. Sul posto tre squadre di pompieri per lo spegnimento; non sono state segnalate persone ferite. A titolo precauzionale è stato necessario evacuare gli occupanti del fabbricato. Rimane impraticabile l’appartamento interessato dalle fiamme.