Difficile rientro per chi si è concesso una gita in Valchiavenna. A causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, all’altezza di Verceia, in provincia di Sondrio.

Per cause in corso di accertamento nel sinistro – avvenuto verso le 17-30 – sono rimaste coinvolte due autovetture che si sarebbero scontrate frontalmente. Due le persone rimaste ferite: le loro condizioni non sarebbero gravi. Il traffico è andato in tilt, visto che per molti era l’ora del rientro dopo una giornata trascorsa sui monti. La bella giornata ha infatti favorito gli spostamenti e le escursioni nella valle a Nord del Lario, che è anche meta di percorsi enogastronomici.

Sul posto sono arrivate le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della situazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità in tempi brevi.