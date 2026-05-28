Monopattini elettrici senza targa, a Como 42 multe in dieci giorni

Monopattini elettrici senza targa, 42 multe della polizia locale a Como nei primi dieci giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo, scattato il 16 maggio scorso. La sanzione prevista è di 100 euro, cifra che scende a 70 se pagata entro cinque giorni. Chi non indossa il casco riceve una multa da 50 euro. Dal 16 luglio sarà indispensabile anche l’assicurazione.

Dall’inizio dell’anno sono stati 8 gli incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici, 4 con feriti. Quattro invece i feriti in altrettanti scontri con bici elettriche. Lo scorso anno, erano stati 13 gli incidenti con i monopattini con 10 feriti e altrettanti con biciclette elettriche.