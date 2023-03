Il progetto “Polis” di Poste Italiane – che mira a potenziare gli uffici nei piccoli comuni – arriva anche in provincia di Como.

Le sedi di Schignano e Cermenate, rispettivamente dal 6 marzo e dal 9 marzo, saranno interessati da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Sempre in entrambi gli uffici verrà creata un’area self attiva h24 per ospitare il totem dei servizi di pubblica amministrazione e nell’ufficio di Schignano sarà inoltre predisposto uno spazio per l’inserimento di un ATM Postamat. Su Cermenate, l’ATM già presente sarà posizionato nell’area self con il totem per le operazioni amministrative.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Schignano la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di San Fedele D’Intelvi in via Andreetti Gemini 12. Per i cittadini di Cermenate, i servizi saranno garantiti presso l’ufficio postale di Vertemate con Minoprio di in via Vigna 2.