Ulteriore passo in avanti per il progetto dei giardini a lago di Como, aggiudicati i lavori di riqualificazione. Erano otto in totale le aziende in corsa per l’affidamento delle opere. L’appalto andrà all’impresa Letizia Raffaele con sede a Casal di Principe, in provincia di Caserta, con il consorzio Krea Srl di Acireale (Catania).

La procedura negoziata aperta dal Comune di Como lo scorso dicembre ha riscosso notevole attenzione, vista la partecipazione in massa all’iter. Tra aprile e maggio previsto l’avvio del cantiere per dare, finalmente, una nuova immagine alla zona di viale Corridoni. In totale avevano partecipato alla manifestazione 57 operatori economici. Alla proceduta negoziata sono state poi invitate 20 imprese. Infine lo scorso 24 gennaio risultavano ammessi otto operatori economici, due con riserva. Ora è stata pubblicata la determina con l’aggiudicazione.

La durata dell’appalto è di un anno e il valore complessivo era di quasi 2 milioni 200mila euro.

Il criterio di assegnazione, come previsto dalla procedura del Comune, è quello del minor prezzo. Il ribasso offerto sull’importo a base di gara sfiora il 20% per un totale di 1.769.305 euro.



L’avvio dei lavori previsto per la prossima primavera, tra aprile e maggio. Il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine del 2023.

Il percorso verso la riqualificazione partì nel 2016. Dal punto di vista progettuale, i nuovi giardini a lago saranno caratterizzati dal cannocchiale verde che da viale Cavallotti porta al tempio Voltiano. Prevista la realizzazione di spazi dedicati a bar ed eventi, nuovi giochi per i bambini, percorsi pedonali e aree verdi.