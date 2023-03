Moreno Longo, allenatore del Como, ospite ieri sera nel programma calcistico del martedì, “Anteprima del Barbiere”. Il tecnico ha risposto alle domande dei conduttori, Mariella Petagine e Massimo Moscardi e ai telespettatori che hanno scritto in redazione. La squadra lariana è reduce dalla vittoria interna con il Modena.

Un Como che ora si trova vicino ai playoff e che comincia a cullare qualche ambizione verso la parte alta della classifica. Longo ha affrontato l’argomento anche se ha chiaramente specificato: “Prima pensiamo alla salvezza”.

“Contro il Modena sono arrivati tre punti preziosissimi. la classifica? L’ambizione fa parte di noi, di me e della squadra, ma questa ci può essere soltanto con la salvezza al sicuro. Quello di serie B un campionato che non consente cali di concentrazione. La classifica è ancora troppo corta per poter pensare ad altro. Dobbiamo mantenere attenzione, determinazione e fame calcistica: elementi che ci devono permettere di raggiungere raggiungere la salvezza il prima possibile. Il percorso delle prossime partite ci dirà che cosa potremo fare, ma dobbiamo mantenere i piedi ben saldi a terra. Sabato prossimo a Benevento ci attende uno scontro diretto contro una squadra che farà di tutto per ottenere bottino pieno. Serviranno applicazione e umiltà per proseguire il nostro percorso”.

Lo stesso Longo è stato rassicurante rispetto alle condizioni dell’attaccante Patrick Cutrone, uscito per infortunio nella gara di domenica contro il Modena. “Ha svolto esami strumentali e non sono emerse problematiche a livello muscolare. Alla ripresa degli allenamenti ha lavorato a parte ma di giorno in giorno valuteremo il suo reinserimento”.

I risultati del 28° turno

Ascoli-Bari 0-1, Brescia-Cagliari 1-1, Como-Modena 1-0, Frosinone-Venezia 3-0, Pisa-Palermo 1-1, Reggina-Parma 0-1, Spal-Cittadella 2-1, SudTirol-Perugia 2-1, Ternana-Benevento 2-2. Lunedì ore 20.30 Genoa-Cosenza

La classifica

Frosinone 61 punti, Bari 49, Genoa e SudTirol 47, Pisa e Reggina 42, Parma 40, Cagliari 39, Palermo 38, Ascoli e Ternana 36, Modena e Como 35, Cittadella 34, Perugia 30, Venezia 29, Spal e Benevento 28, Brescia 27, Cosenza 26

La prossima giornata

Venerdì 10 marzo, ore 20.30 Cagliari-Ascoli

Sabato 11 marzo, ore 14 Benevento-Como, Cittadella-Palermo, Modena-Pisa, Parma-SudTirol, Perugia-Reggina, Venezia-Brescia; ore 16.15 Bari-Frosinone

Domenica 12 marzo, ore 16.15 Cosenza-Spal, Genoa-Ternana