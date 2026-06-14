Dipalma e Mometti conquistano il Rally Valli Ossolane. Re quinto, Mauri ottavo

Doppietta fondamentale nel Campionato Italiano Rally Challenger. Giuseppe “Giò” Dipalma navigato da Roberto Mometti, dopo aver vinto la Coppa Valtellina, ha dominato, su Skoda Fabia RS, il 62° Rally Valli Ossolane. L’equipaggio varesino ha vinto 5 prove su 9 in totale.

I protagonisti del Challenger – campionato che si chiuderà con il Trofeo Aci Como-Villa d’Este – non si sono risparmiati, regalando spettacolo su tutti i passaggi. Secondo posto per Marco Signor e Daniele Michi, a 29.8″ dai primi. e tre pesanti punti aggiuntivi. Non del tutto soddisfatto del suo terzo posto Corrado Pinzano, su Skoda Fabia RS navigato da Mauro Turati. Il biellese dopo aver chiuso il primo giorno duellando con Signor nella notte, alla domenica non è riuscito a difendersi dagli assalti del vicentino, migliorando comunque la sua posizione rispetto al primo round in Valtellina e chiudendo nel cuore di Domodossola con 36.8″ dal vertice.

Ai piedi del podio i locali Caffoni-Grossi, su Skoda Fabia RS e in lotta per punti caldi nella Coppa Rally di Zona, che questa volta hanno dovuto lasciare il passo agli equipaggi del tricolore. Quinto posto ma un punto prezioso nella power stage per Alessandro Re e Daniel Pozzi, anche loro su vettura ceca ma i primi a montare pneumatici Michelin, a differenza di tutti i precedenti su Pirelli. Ottima ottava piazza invece, in crescendo rispetto alle ultime apparizioni e nel corso della gara, per l’equipaggio della famiglia erbese Mauri, Maurizio e Federica, che si portano a casa anche la gara del Cir Challenger Over 55.

Dopo il Valli Ossolane le gare successive saranno il Rally della Marca Trevigiana il 12 luglio, il 1000 Miglia a Brescia il primo fine settimana di settembre, il Città di Bassano l’11 ottobre, con la chiusura a Como all’inizio di novembre.