Campionato regionale Allievi di ciclismo, scelti gli otto portacolori comaschi

Otto portacolori comaschi, sette del Gruppo Sportivo Alzate, pronti per il campionato regionale di ciclismo della categoria Allievi. La gara che assegnerà il titolo è in programma domenica prossima a Sabbio Chiese, in provincia di Brescia.

Per la sfida lombarda sono stati chiamati Tommaso Colico (Marianese) e gli esponenti del Gs Alzate-System Car Lorenzo Bianchi, Davide Cappai, Alessio Clerici, Diego Corti, Gabriele Ornago, Simone Raffaele Spanò e Mattia Ostinelli. Quest’ultimo, tra l’altro, pochi giorni fa ha vinto una gara proprio nel Gresciano, il 51esimo Trofeo Comune di Gussago.