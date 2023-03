Como ostaggio del traffico per i lavori sull’A9 Lainate Como Chiasso. Autostrade intanto annuncia una nuova serie di chiusure notturne per la prossima settimana per le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

I lavori nel tunnel San Fermo, con l’istituzione dello scambio di carreggiata tra Como e la dogana hanno pesanti ripercussioni sul traffico nel capoluogo lariano, oltre che sulla stessa autostrada.

Alle limitazioni in vigore costantemente, 24 ore su 24 anche nel fine settimana si aggiungono nuove chiusure totali al traffico in orario notturno dalle 22 di lunedì 13 alle 5 di martedì 14 marzo; dalle 22 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 marzo e ancora nelle tre notti di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo, sempre dalle 22 alle 5. In questi orari sarà vietato il transito nel tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso. Sarà chiuso poi il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e in direzione di Lainate. Sono previste le indicazioni per i percorsi alternativi consigliati.

I lavori nella galleria San Fermo proseguiranno fino al termine del mese di maggio. Saranno poi sospesi per il periodo estivo e riprenderanno a settembre.