Nuovo progetto per l’accoglienza alla Piccola Casa Federico Ozanam di Como. L’obiettivo di “Vita nova” – questo il nome del progetto – è realizzare appartamenti destinati all’housing sociale per persone senza dimora in modo da far riacquisire loro la capacità di gestirsi autonomamente in una casa prima di trovare una soluzione abitativa completamente autonoma. Al momento sono due gli appartamenti con tre e due posti letto in via Leoni che hanno iniziato ad accogliere, la scorsa settimana, i primi due ospiti, e che arriveranno ad accogliere un totale di cinque persone.

Si tratta del terzo step dell’accoglienza alla Piccola Casa Federico Ozanam. Nella struttura, dalla prima fase di sola ospitalità serale si è aggiunto, nel 2015, il progetto sperimentale Piccolo Tetto Ozanam, uno spazio diurno rivolto alle persone in situazione di precarietà e di difficoltà economica con disagio psico- fisico tale da rendere complicato il percorso inclusivo e riabilitativo.

Con questo ultimo progetto, i cinque ospiti, individuati da una équipe multidisciplinare di educatori e ritenuti pronti per questo delicato passaggio di semiautonomia, condivideranno gli spazi e la gestione della casa. Gli educatori garantiranno un’attività di affiancamento e di monitoraggio e ai singoli ospiti verrà richiesto un piccolo contributo economico volto all’educazione e alla presa di responsabilità di ciascuno nella gestione delle piccole spese quotidiane.