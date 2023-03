Funicolare Como-Brunate ferma per interventi di manutenzione fino a mercoledì sera. Tutte le corse sono sospese e sono sostituite da autobus che percorrono la strada che collega il capoluogo a Brunate.

Atm, la società che gestisce la funicolare ha pubblicato l’avviso della sospensione delle corse per tre giorni, da oggi a mercoledì. Istituito il servizio sostitutivo con gli autobus. Da Como, i mezzi partono da piazza De Gasperi ogni 30 minuti. A Brunate, il capolinea è in piazza Pirotta. Anche in questo caso, partenze ogni mezz’ora. Sui bus valgono gli stessi biglietti e abbonamenti utilizzati per la funicolare.

Gli interventi di manutenzione dovrebbero concludersi mercoledì sera e il servizio dovrebbe quindi riprendere regolarmente giovedì mattina, 30 marzo.

Nelle ultime settimane, la funicolare è stata già presa d’assalto dai turisti, soprattutto stranieri in visita a Como e sul lago. Nei fine settimana si sono registrate lunghe code di visitatori in attesa di salire a bordo per raggiungere Brunate. La funicolare è un mezzo del trasporto pubblico, ma diventato nel tempo anche un’attrazione turistica.