Svizzera, iniziato il controesodo dalle vacanze pasquali. È tempo di rientro per molti turisti e non mancano gli ingorghi in galleria. Alle 16 del pomeriggio sono stati raggiunti 12 chilometri di coda davanti al portale sud del San Gottardo con ritardi fino a 2 ore, secondo quanto riferisce il sito del Touring club svizzero.

Non soltanto la grande affluenza. A peggiorare la situazione viabilistica anche un veicolo in avaria che in mattinata ha provocato la chiusura temporanea della galleria, in entrambe le direzioni.

Rallentamenti e disagi si sono verificati fin dal primo pomeriggio anche alla dogana di Chiasso-Brogeda. In una giornata giù messa a dura prova dal numero di presenze in città a Como non è andata meglio sull’autostrada A9. Il sito di Autostrade per l’Italia nel pomeriggio segnalava la presenza di traffico tra Lago di Como e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera e ancora un lungo serpentone di auto tra Como Centro e Monte Olimpino.

I vacanzieri rossocrociati – così come quelli italiani – hanno dovuto mettere in conto infatti ulteriori rallentamenti sulla A9 a causa del cantiere in corso nella galleria San Fermo Nord che prevede nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana svizzera la deviazione di carreggiata. Motivo alla base dei pesanti disagi quotidiani dall’inizio dello scorso mese di marzo. Rallentamenti e code che proseguiranno fino alla fine di maggio, quando i lavori si interromperanno per agevolare gli spostamenti estivi per poi riprendere a settembre per quella che è stata annunciata come ultima tranche che dovrebbe poi chiudersi entro la fine dell’anno.