Torna al polo espositivo di Fiera Milano Rho il Salone del Mobile 2023. La manifestazione milanese, punto di riferimento internazionale per il settore dell’arredo e del progetto, è in programma dal 18 al 23 aprile.

La 61esima edizione presenta tre novità: l’unico livello espositivo, con gli espositori dei padiglioni superiori ricollocati in quelli inferiori per semplificare, migliorare e valorizzare la fruizione e l’esperienza di visita; il nuovo layout di Euroluce (la biennale dedicata all’illuminazione), con un percorso ad anello, smart, e connesso; e infine la componente culturale, integrata negli spazi della biennale della luce attraverso contenuti interdisciplinari ed esperienziali, che spazieranno dall’architettura all’arte con mostre, talk, workshop, installazioni.

“Abbiamo lavorato per dare forma alle suggestioni e alle visioni emerse in questi anni a partire da domande fondamentali: quale nuovo ruolo per un evento come il Salone? Come e da dove iniziare a progettarne l’evoluzione?” spiega Maria Porro, presidente del Salone del Mobile di Milano. “Abbiamo raccolto le esigenze di chi il Salone lo fa e lo vive, espositori e visitatori, con più di 2.300 interviste e gruppi di lavoro tematici. È nata, così, l’idea di una mostra su un unico livello per facilitare i flussi e abbiamo fatto un lavoro quasi “urbanistico” sul disegno interno dei padiglioni”. Le manifestazioni del Salone del Mobile 2023 raduneranno, complessivamente, 1.962 espositori, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design.