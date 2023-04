Accusato di tentato omicidio doloso in concorso con un minore, un cittadino tunisino ha lasciato l’Italia e si è rifugiato all’estero. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di cattura in ambito Shengen. L’uomo, che inizialmente era stato segnalato in Francia è stato poi individuato e fermato in Svizzera. Nei giorni scorsi è stato estradato in Italia, preso in consegna e arrestato dalla polizia di frontiera di Como Ponte Chiasso.

L’uomo era ricercato per un’indagine dei carabinieri di Piacenza ed era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare. Era però latitante. Dopo l’arresto della polizia di frontiera di Como è stato portato in carcere a Piacenza, in attesa dell’interrogatorio.