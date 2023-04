Villa Olmo, è stato riparato il cancello all’ingresso del parco della storica dimora. I tecnici del Comune di Como sono intervenuti in mattinata per saldare e mettere in sicurezza l’inferriata.

A segnalare il problema – nei giorni scorsi – erano stati i cittadini e i residenti della zona. In alcuni punti del cancello erano infatti saltati dei giunti, creando un pericolo per i passanti. Il parco di Villa Olmo, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, è uno dei luoghi cittadini maggiormente frequentati dai cittadini.

In mattinata – come detto – l’intervento del Comune che ha provveduto a mettere in sicurezza il cancello, sostituendo le giunture mancanti. Con l’occasione inoltre è stata riparata anche una perdita nelle vicinanze.