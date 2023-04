Incendio in piena notte in un’azienda di mobili di Cantù, in via Domea. L’allarme è scattato alle 3.30 circa, quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero divampate in un silos utilizzato per la raccolta di scarti del legname. Il rogo si sarebbe poi esteso anche a una tettoia esterna e a due furgoni parcheggiato sotto la struttura.

Per spegnere l’incendio hanno lavorato tre squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e del comando di Como. Non ci sono fortunatamente persone coinvolte nell’incendio. Accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.