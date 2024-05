Scontri a colpi di bottiglie, un 22enne portato in ospedale e altri due soccorsi, decine di persone coinvolte in litigi e discussioni, anche violente. I carabinieri di Cantù e gli agenti della polizia locale stanno lavorando per ricostruire quella che, dai primi accertamenti, è stata una notte di follia in piazza Garibaldi.

Segnalata la presenza di quasi un centinaio di persone che, attorno alle 4 di notte, in piazza Garibaldi avrebbero scatenato una serie di scontri e risse, anche a colpi di bottiglie. Due ambulanze sono intervenute dopo la segnalazione di giovani feriti. Un 22enne è stato portato in ospedale con ferite serie, anche se non avrebbe poi fatto denuncia.

Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza, al vaglio dei carabinieri e della polizia locale per ricostruire le ore di follia e valutare eventuali provvedimenti.