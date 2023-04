“Situazione insostenibile”. E’ un grido di allarme che chiede risposte immediate quello che arriva dalla statale Regina. Al culmine dell’ennesima mattinata di paralisi del traffico, dal Comune di Tremezzina è partita una richiesta di intervento alla prefettura. “La strada è costantemente bloccata tra Lenno e Colonno – dice il sindaco, Mauro Guerra – I volumi di traffico sono insopportabili. E’ necessario intervenire subito in modo drastico”.

“Volumi e caratteristiche del traffico sono del tutto incompatibili con strutture e calibro della strada – scrive Guerra – Non si tratta più di pur gravi fasi di blocco più o meno temporanei, ma di impossibilità permanente a transitare anche per brevi tratti, rendendo impossibile la mobilità minima indispensabile per la vita dei cittadini residenti, oltre che per tutti gli altri utenti della strada”.

Questa mattina, a causare la paralisi del traffico non ha contribuito alcuna situazione imprevista. “Semplicemente la mole di veicoli in transito, compresi numerosi mezzi pesanti e autobus – sottolinea il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli – Non possiamo più reggere questa situazione. Per percorrere 3-4 chilometri si impiegano fino a due ore. La situazione è ingestibile”.

Intrappolati nel traffico studenti, lavoratori, turisti. “Alla polizia locale sono arrivate centinaia di telefonate – dice Castelli – Abbiamo consigliato alle famiglie dei bambini della scuola di Sala Comacina di andare a piedi sulla greenway perché paradossalmente avrebbero impiegato meno tempo che con lo scuolabus”.

“La gravità della situazione è tale – scrive ancora Mauro guerra – che oltre a rinchiudere la comunità in una morsa invivibile, potrebbe sfociare in seri problemi di ordine pubblico. E’ indispensabile l’adozione di provvedimenti straordinari di divieto o limitazione del traffico pesante, innanzitutto per i bus turistici ma anche per Tir, autoarticolati e mezzi simili”.

Il 4 maggio è in programma una riunione in amministrazione provinciale sulla viabilità. “Era un incontro già programmato, ma ora è necessario che si arrivi a quella riunione con le idee chiare e un accordo sugli interventi da mettere in campo– dice Mauro Guerra – Chiediamo interventi drastici. Pensiamo a un girone a senso unico per gli autobus oppure al divieto di circolazione durante il giorno per i mezzi pesanti e ingombranti, che potrebbero essere autorizzati a circolare solo in orario notturno. Qualunque sia la decisione non ci sono soluzioni tampone possibili, servono interventi drastici”.