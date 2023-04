Divieto di sosta e modifiche alla viabilità domani dalle 6.30 nella zona dello stadio Sinigaglia per la partita tra Como e Palermo, in programma alle 12.30.

Sosta vietata con rimozione vietata e divieto di circolazione nelle vie Sinigaglia, Puecher, Vittorio Veneto, largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia tra piazzale Somaini e viale Rosselli, vie Campo Garibaldi, Vacchi e Martinelli. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Recchi e viale Rosselli.

I pedoni non potranno transitare nell’area tra i Giardini a Lago e viale Vittorio Veneto e largo Borgonovo.

Provvedimenti viabilistici anche per l’arrivo dei tifosi da fuori Como. Dalle 6.30 di domani, nell’area di sosta di Lazzago in via Colombo, divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione delle auto dei sostenitori del Palermo. In alternativa è consigliato l’uso dell’area di interscambio di via San Bernardino da Siena, vicino alla stazione di Camerlata.