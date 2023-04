Fermato dai carabinieri per un controllo, un 20enne residente nel Comasco ha mostrato una patente che si è rivelata falsa. E’ stato denunciato dai militari dell’Arma.

I carabinieri di Besana in Brianza, durante un servizio di pattugliamento, in piazza Galileo Galilei, hanno notato una vecchia Peugeot 206 con a bordo tre giovani. L’auto era ferma davanti alla stazione. I militari dell’Arma hanno deciso di fare un controllo. Identificati i tre ragazzi, senegalesi di 16, 18 e 20 anni regolarmente residenti nelle province di Como e di Lecco.

Il 20enne alla guida, con fare disinvolto ha consegnato la patente di guida ai militari. I carabinieri hanno inserito i dati sul dispositivo mobile “Odino” per la verifica in tempo reale sulla banca dati e hanno verificato che la situazione non era chiara. La patente sembrava autentica, ma dai dati risultava che il senegalese non avesse mai conseguito la licenza di guida.

I carabinieri hanno deciso di approfondire ulteriormente il controllo e hanno invitato il 20enne a seguirli in caserma. Hanno accertato che il documento era falso. Per quanto apparentemente perfetta in ogni dettaglio, la patente non aveva infatti il numero di serie corretto. Il giovane, residente in provincia di Como, è stato denunciato per uso di atto falso, ricettazione e tentata truffa ai danni dello Stato.