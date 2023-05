Como è la città divisa dai passaggi a livello e i disagi per il traffico sono ormai da anni noti. Quanto raccontato dunque dai cittadini, a Como Borghi in un martedì pomeriggio, sono storie di ordinaria quotidianità. Sulla linea infatti, i convogli che giornalmente-dalle 5 alle 22 circa- viaggiano sono quasi 40. Questo significa che per ogni transito sui binari, la viabilità cittadina si interrompe, innescando un effetto domino in diverse zone. E così, l’attraversamento in questione, cioè quello di Borghi, appare caotico sebbene non diverso da quelli che si trovano lungo l’asse viale Lecco-stazione Lago. In pochi metri si vedono macchine, bici, pedoni e passeggini. Passano disordinatamente e in fretta. Tutti vogliono andare oltre velocemente, per non perdere altro tempo.