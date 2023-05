I vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi durante la mattinata di oggi.

Il primo ha riguardato l’incendio di un contatore alla scuola materna di via Ugo Foscolo a Limido Comasco. Le fiamme sono divampate intorno alle 5.45. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere l’incendio e limitare i danni. Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Alle 7.30 una squadra di Cantù è intervenuta a Carimate per il taglio e la messa in sicurezza di una pianta caduta sulla strada in via dei Platani. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Alle 9.45 i vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti in via Don Guanella ad Alserio per il crollo parziale del tetto fatiscente di un fabbricato abbandonato. Il crollo avrebbe portato alla caduta di parti sulla strada pubblica. Le squadre sono intervenute con due mezzi per mettere in sicurezza l’area. Non si segnala il coinvolgimento di persone. Sul posto anche il sindaco di Alserio e i carabinieri.