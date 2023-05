Sconfitta casalinga per la Pallacanestro Cantù che perde contro Forlì per 64-73 e chiude il Girone Giallo della Seconda Fase al terzo posto con 10 punti. Adesso i biancoblù incontreranno Nardò ai quarti di finale.

“Non è stata una bella prestazione anche se giocavamo contro la prima della classe – commenta coach Meo Sacchetti – Ho visto i miei ragazzi giocare con paura e a questi livelli non è accettabile. È difficile da digerire: mi aspettavo qualcosa in più in vista dei playoff. Sbagliare ci può stare ma abbiamo perso dei palloni per demeriti nostri e non per la bravura dell’avversario. Ora ripartiamo da zero con un atteggiamento diverso”.