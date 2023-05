Condannato a 2 anni e 7 mesi per furto aggravato in concorso e ricercato in ambito Schengen, un cittadino romeno è stato estradato dalla Svizzera in Italia e arrestato dagli agenti della polizia di frontiera.

L’uomo è risultato destinatario di un provvedimento della procura della Repubblica presso il tribunale di Vercelli. Deve scontare la pena per reati commessi nel 2007 e 2008 in provincia di Pavia e in Piemonte. E’ stato portato in carcere al Bassone.