Mense scolastiche di Como, aumentano le tariffe. L’amministrazione cittadina ha aggiornato il costo pasto per l’anno scolastico 2023-2024 del 7,4%. Si tratta di adeguamento secondo l’indice Istat.

Nei documenti di Palazzo Cernezzi si legge inoltre di “prevedere che gli alunni iscritti al servizio refezione scolastica anche nei giorni in cui non svolgono attività scolastica è pmeridiana (e quindi non è prevista l’assistenza in mensa da parte del personale docente) debbano compartecipare, oltre al costo del pasto, al costo fisso per l’assistenza al servizio che il comune garantisce”.

L’aumento è scattato – come si legge ancora nei documenti della giunta cittadina – anche a causa del fatto che “il costo pasto a carico dell’utenza non è più stato aggiornato dall’anno scolastico 2019/2020 nonostante l’aggiornamento del + 5,8% riconosciuto invece all’Appaltatore del Servizio Ristorazione Scolastica per il corrente anno scolastico 2022-2023”.

Si passa dunque dai 2,31 per le fasce Isee che vanno dai 3mila ai 7.500euro a 2,48 euro. Da 3,70 ai 3,97 per la fascia dai 7.500 ai 10mila. Infine per coloro che superano i 10mila o senza l’Isee il costo pasto è di 4,97.