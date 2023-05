Il Conservatorio Verdi di Como amplia gli spazi e annuncia l’assegnazione da parte della giunta comunale dei locali del piano terra dell’Istituto Carducci in via Felice Cavallotti. “La seconda sede sarà un polo culturale votato alla formazione e alla produzione artistico-musicale della comunità studentesca in crescita che è formata da oltre 450 studenti iscritti e 76 docenti” si legge nella nota diffusa dal Conservatorio.

Il 30 marzo scorso la Giunta Comunale di Como ha infatti deliberato la concessione di una porzione di immobile di proprietà comunale in Via Cavallotti 5 per esigenze connesse all’attività didattica del Conservatorio di Como a titolo gratuito e per una durata di 19 anni, prorogabili. L’impegno economico per rendere agibili gli spazi di via Cavallotti ammonta a € 1.200.000 cui si aggiungono € 120.000 di strumenti musicali già impegnati nel 2022. L’impegno sarà così suddiviso:

• Finanziamento richiesto al MUR € 700.000

• Avanzo di gestione disponibile € 200.000

• Mutuo € 260.000

• Cofinanziamento Fondazione De Ponti € 40.000