Mattinata di passione per gli automobilisti in città. Il giorno di mercato e la festa dell’Ascensione per gli svizzeri hanno portato ad un notevole sovraccarico del traffico a Como, in una città che già vive pesanti disagi nella sua quotidianità. Si registrano lunghe code in tutte le direttrici che portano verso il centro; parcheggiare è una vera e propria impresa.

Non soltanto. A Grandate si segnalano file in entrata alla barriera autostradale per traffico intenso. Inoltre l’uscita merci di Chiasso, per chi proviene da Como, è chiusa. Si registrano per questo motivo ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

Da segnalare, infine, per un problema di calcinacci in questura, un intervento dei vigili del fuoco in viale Roosevelt.