Scuola Parini di Como. Potrebbero slittare – di un mese – i lavori alla scala di ingresso, sbarrata da oltre un anno. La giunta sta aspettando la variazione di bilancio per finanziare l’intervento. L’avvio dei lavori era stato annunciato per la fine del mese di maggio.

“A breve dovrebbe arrivare la risposta della Soprintendenza mentre stiamo valutando l’ipotesi di far partire il cantiere per la scala tra un mese, a scuola chiusa così da non interferire con gli studenti”, ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Ciabattoni.

“Il progetto è pronto e il cantiere non dovrebbe durare a lungo”, sottolinea infine l’assessore.

Progetti chiusi e opere pronte a partire anche per i cancelli della primaria di via Fiume, via Isonzo e piazza IV Novembre ad Albate. I lavori dovrebbero partire entro la fine del mese per concludersi tra luglio e agosto.

Oltre un milione e mezzo di euro la spesa stanziata per gli interventi che riguardano la sicurezza nelle scuole cittadine. Tra i lavori più urgenti – secondo la relazione tecnica del Comune – rientra il restauro dei serramenti della scuola di via Brambilla, gravemente ammalorati e pericolosi per l’utenza scolastica. I lavori di sicurezza interessano le scuole dell’infanzia di via Zezio, piazzale Giotto, via Briantea e via Tibaldi. Interventi di tinteggiatura anche per la scuola di via Viganò e nell’elenco delle primarie compaiono infine gli edifici di via Montelungo, via Friuli e via Acquanera.