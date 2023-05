Terminato il cantiere in piazza Roma. Dopo rinvii e slittamenti i lavori nella piazza cittadina dietro al Duomo si sono finalmente conclusi. L’intervento – iniziato a marzo scorso – ha previsto la realizzazione dei posti auto per residenti a ridosso delle mura del vescovado. In totale sono una ventina i posteggi con strisce gialle che a breve saranno occupati dalle auto che si trovano in piazza Perretta.

Il provvedimento rientra nella mini rivoluzione annunciata nei mesi scorsi dall’amministrazione di Palazzo Cernezzi: ossia lo stop alla sosta dei bus turistici in piazza Roma e l’eliminazione degli spazi dedicati alle auto da piazza Perretta. Già da ora i bus turistici non possono più fermarsi in piazza Roma. Resta consentito il transito ai mezzi che trasportano turisti negli hotel del centro, ma soltanto per arrivare in piazza Cavour e effettuare una breve sosta per far scendere i passeggeri.

“A breve le auto saranno spostate da piazza Perretta per occupare i nuovi spazi in piazza Roma – spiega l’assessore alla Mobilità Enrico Colombo – I lavori invece in piazza Perretta partiranno dopo l’estate”. La piazza infatti diventerà pedonale e secondo le intenzioni dell’amministrazione cittadina verrà utilizzata per manifestazioni ed eventi.

Infine lo spazio in viale Innocenzo XI destinato alla sosta dei pullman è stato interamente riqualificato. Gli interventi in questo caso hanno previsto la sistemazione dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche oltre a nuove infrastrutture stradali.