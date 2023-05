Ricerche senza sosta nella zona di Lambrugo del carabinieri del quale non si hanno più notizie da mercoledì scorso. Il militare dell’Arma, in servizio in una caserma nel lecchese, abita in provincia di Como. Le ricerche coinvolgono decine di carabinieri e vigili del fuoco.

Anche oggi sarà operativo l’elicottero Drago dei pompieri del nucleo di Malpensa che sarà impiegato per ricognizioni visive lungo il Lambro e scansioni strumentali per rilievi aerei in appoggio alla squadra di terra.