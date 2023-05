Sconfitta indolore all’ultima per il Como Women contro il Sassuolo (2-1 per i padroni di casa). Oggi a pranzo allo stadio Enzo Ricci il Como Women ospite del Sassuolo per la gara conclusiva della Serie A 2022/23. Entrambe le squadre sono già salve e hanno già consolidato le loro posizioni in classifica (1° e 2° nel mini-girone della Poule Salvezza). Per l’ultima partita stagionale, Sebastian de la Fuente fa qualche cambio e manda in campo un tridente inedito, con Beil e Borini sugli esterni e Kubassova unica punta. Gianpiero Piovani risponde con un 4-4-2, con la consueta coppia Clelland-Sabatino in avanti. Le due squadre scendono in campo davanti ad oltre 300 spettatori, accorsi allo stadio Ricci per assistere all’ultima di campionato.

Mister De La Fuente: “Volevamo finire bene il campionato, peccato per la sconfitta”

“Abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo stati penalizzati soltanto in occasione del gol, per una disattenzione su corner. Abbiamo anche sbagliato un rigore e non concretizzato qualche azione importante”. Così al termine della gara l’allenatore del Como Women, Sebastian De La Fuente. “Nel secondo tempo abbiamo accusato un po’ di stanchezza, che è normale dopo tutto l’anno di lavoro, non siamo risultate brillantissime. Dopo aver subito il secondo gol abbiamo provato costantemente ad andare a riprenderla e all’ultimo abbiamo fatto anche gol, ma non è bastato. Volevamo finire bene il campionato, peccato per la sconfitta, però penso che nel complesso le ragazze abbiano messo in campo una buona prestazione, abbiamo fatto un’ottima gara”.