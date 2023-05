“Non abbiamo alcuna indicazione sui tempi di entrata in vigore dell’ordinanza per limitare bus e mezzi pesanti sulla Regina. Attendiamo indicazioni dall’Anas, speriamo nel più breve tempo possibile”. Il comandante della polizia locale della Tremezzina Massimo Castelli conferma che non ci sono al momento certezze sui tempi di applicazione delle restrizioni per evitare il caos sulla statale del lago.

La Regina è soffocata dal traffico. Invocata da settimane però, l’ordinanza per limitare il transito dei mezzi pesanti e dei bus turistici è ancora bloccata. La bozza del documento è stata messa a punto e discussa in una riunione apposita più di una settimana fa, ma manca ancora la firma dell’Anas, ente proprietario della strada. Ed è ancora incerta la data dell’effettiva entrata in vigore. “La bozza dell’ordinanza è definita ed è pronta – ha fatto sapere lAnas nei giorni scorsi – Stiamo però aspettando di avere tutti i pareri favorevoli per firmare il documento”.

Le limitazioni

Il territorio attende. “In queste ore la situazione è sotto controllo nonostante il traffico intenso, soprattutto perché nel fine settimana non ci sono i mezzi pesanti – dice Castelli – Il ritorno dei movieri, dal lunedì al venerdì contribuisce a migliorare la viabilità. Servono però interventi più drastici e risolutivi e l’auspicio è che possano entrare in vigore al più presto. Si avvicina il clou della stagione”.

Le limitazioni previste nell’ordinanza riguarderanno i mezzi superiori a 11 metri di lunghezza. Nella tratta Colonno-Tremezzina i bus turistici potranno viaggiare solo in direzione Como – Colico. I mezzi pesanti, sempre superiori a 11 metri, potranno invece circolare solo tra le 22 e le 6 del mattino. Resteranno in vigore anche le fasce orarie, già attive dall’inizio di aprile, per i veicoli oltre i 9 metri, che possono viaggiare in salita al mattino e in discesa al pomeriggio.

La polizia stradale

Dal primo giugno intanto sarà riattivato il presidio fisso della polizia stradale. Gli agenti presidieranno costantemente l’area della Tremezzina e saranno a disposizione anche con pattuglie in moto.