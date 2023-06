Raccolta rifiuti a Como, nei prossimi mesi si cambia. Probabilmente già a partire da luglio l’indifferenziata in città sarà ritirata una volta a settimana e non più due come accaduto fino ad ora. Il Comune lavora alla sperimentazione con l’obiettivo di incentivare i cittadini a differenziare maggiormente i rifiuti, evitando quindi di buttare nel sacco grigio anche quanto possibile riciclare. Diverse le perplessità avanzate soprattutto dalle famiglie comasche alle prese con bambini piccoli e quindi il cambio dei pannolini. Del ritiro più frequente hanno però bisogno anche le persone anziane.

“Su questo fronte stiamo ipotizzando una serie di iniziative – annuncia il sindaco Alessandro Rapinese – Tra cui compattatori a servizio dei quartieri e che vogliamo posizionare anche all’esterno degli asili nido. Si tratta di un passo in avanti considerevole – aggiunge il primo cittadino – visto che in questo modo le famiglie potranno smaltire i rifiuti quando vogliono”. Inoltre Rapinese sottolinea che ancora tra le ipotesi al vaglio dell’amministrazione anche la possibilità di secondo ritiro, sempre per i rifiuti che riguardano i pannolini, con un sacco di un colore diverso dal grigio, per una specifica categoria di utenza che ne faccia richiesta, nella quale rientrerebbero ancora una volta le famiglie con bambini piccoli, anziani o le persone impossibilitate a raggiungere i luoghi di conferimento.

“Con Aprica, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città – conclude il sindaco – Stiamo vagliando questa serie di iniziative e soprattutto dove posizionare i compattatori”.