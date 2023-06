Giornata di sport domani a Casate. Dalle 10.30 alle 18, porte aperte nella struttura per cimentarsi con attività tradizionali e discipline innovative, a partire dal pickleball, uno sport che spopola negli Stati Uniti e sbarcato in provincia di Como con i primi campi proprio a Casate.

Domani, nella struttura sportiva gestita da Como Servizi Urbani è in programma l’iniziativa “Lo sport, rilancio in periferia”, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dalle 10.45 sarà possibile sperimentare il pickleball, con la presenza di un team di istruttori professionisti che sarà a disposizione per insegnare le basi della disciplina. Alle 14.30 è in programma l’esibizione delle campionesse italiane Angela Alessi e Silvia Fumagalli.

Dalle 11.30 prove di hockey su prato. Dalle 14.30 alle 17.00 è previsto un percorso gonfiabile in acqua, nella vasca interna della piscina, per bambini dai 6 ai 13 anni in grado di nuotare autonomamente. Per gli adulti sarà possibile provare una lezione di fitness in acqua. I campi da beach volley saranno aperti tutto il giorno. L’apertura delle piscine esterne invece è fissata per il 16 giugno prossimo.