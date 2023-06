La nuova serie B – torneo in cui il Como militerà per il terzo anno consecutivo – è praticamente definita. Dopo la doppia finale playoff del campionato cadetto e lo spareggio per la salvezza in serie A, si conoscono 19 delle 20 squadre che saranno al via della stagione 2023-2024.

La finale dei playoff di B ha clamorosamente premiato il Cagliari di mister Claudio Ranieri. Dopo il pari (1-1) della partita di andata, i sardi al ritorno allo stadio San Nicola hanno superato il Bari per 1-0: rete decisiva di Leonardo Pavoletti al 94′. In A, invece, nello spareggio di Reggio Emilia, il Verona ha conquistato la salvezza imponendosi per 3-1 contro lo Spezia.

A questo punto manca soltanto la quarta promossa dai playoff della serie C: lo spareggio sarà tra Foggia e Lecco. Andata martedì alle 20.30 in Puglia; ritorno domenica alle 17.30 sulle rive del Lario.

Il Como non disputerà più il derby con Il Brescia (retrocesso in C con Spal, Benevento e Perugia), ma si sono aggiunti quelli contro FeralpiSalò (che giocherà la sfide interne a Piacenza) e Cremonese. Eventualmente si potrebbe sommare quello contro il Lecco.

La presentazione ufficiale del campionato 2023-2024, tra l’altro, con la pubblicazione del calendario, sarà proprio a Como.

La nuova serie B

Retrocesse dalla serie A: Sampdoria, Cremonese e Spezia

Promosse dalla C: Reggiana, FeralpiSalò, Catanzaro e una tra Foggia e Lecco

Confermate dopo la stagione 2022-2023: Ascoli, Bari, Cittadella, Como, Cosenza, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggina, SudTirol, Ternana, Venezia