Il cantiere delle paratie si estende anche alla passeggiata da piazza Cavour verso i Giardini a Lago di Como. Nelle scorse ore, senza che fossero stati annunciati, sono stati avviati nuovi interventi che hanno reso necessaria la chiusura di un altro tratto del lungolago. Le aree dovrebbero rimanere inaccessibili almeno per un mese.

Le nuove transenne e reti di delimitazione del cantiere sono state installate a partire da ieri. Off limits l’area che ospita i giochi per i bambini e la zona circostante. Lavori che si aggiungono a quelli già in corso in piazza Cavour e nel tratto di passeggiata già accessibile, da Sant’Agostino fino al “salotto” del capoluogo lariano. Interventi che costringono comaschi e turisti a un vero e proprio slalom tra cantieri.

“L’azienda ha preso le aree per effettuare l’adeguamento sismico, come previsto dal progetto e in accordo con il Comune di Como – fanno sapere dall’ufficio stampa dell’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori – Sono comunque garantite le zone di transito, l’accesso agli imbarchi e il passaggio in un tratto del lungolago”.

Gli operai incaricati hanno avviato subito anche la rimozione delle piante e del verde. “Le piante interferiscono con gli adeguamenti sismici e quindi sono state tolte, sempre come previsto dal progetto”, aggiungono dalla Regione.

Dal Comune di Como, l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Ciabattoni conferma l’avvio dei lavori legati all’adeguamento sismico. “E’ stato sfalciato il verde e sono in programma carotaggi e verifiche legate agli interventi antisismici”, spiega. “Il lago alto impedisce alcuni interventi in piazza Cavour – aggiunge Ciabattoni – e sono stati intanto anticipati gli interventi previsti nell’area della passeggiata verso i Giardini a Lago. Questa fase dovrebbe durare circa un mese, poi i lavori proseguiranno in modo progressivo fino al completamento dell’opera”.